Udinese – I bianconeri tornano in campo contro il Palermo: il punto

Le disavventure del campionato devono essere lasciate alle spalle e il tempo è a favore dell'Udinese. L'impegno infrasettimanale si terrà proprio domani. I bianconeri sfideranno il Palermo di Filippo Inzaghi alle 18.30 al Bluenergy stadium.

Si tratta di una gara particolare che metterà il piano fisico dei ragazzi a dura prova e che servirà per ristabilire il sorriso davanti al pubblico friulano. Il Palermo viene da una striscia di 4 vittorie e un pareggio e sebbene la Coppa Italia non sia alla portata dei rosaneri, Inzaghi vorrà comunque passare il turno.