Le disavventure del campionato devono essere lasciate alle spalle e il tempo è a favore dell'Udinese. L'impegno infrasettimanale si terrà proprio domani. I bianconeri sfideranno il Palermo di Filippo Inzaghi alle 18.30 al Bluenergy stadium.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – I bianconeri tornano in campo contro il Palermo: il punto
udinese
Udinese – I bianconeri tornano in campo contro il Palermo: il punto
Il Milan deve essere un capitolo chiuso dato che domani l'Udinese giocherà i sedicesimi di Coppa Italia contro il Palermo di Inzaghi
Si tratta di una gara particolare che metterà il piano fisico dei ragazzi a dura prova e che servirà per ristabilire il sorriso davanti al pubblico friulano. Il Palermo viene da una striscia di 4 vittorie e un pareggio e sebbene la Coppa Italia non sia alla portata dei rosaneri, Inzaghi vorrà comunque passare il turno.
Runjaic ha lo stesso intento. Chi passerà il turno andrà contro la Juventus agli ottavi. In sostanza questa gara servirà per stabilizzare l'animo dei giocatori in modo da riprendere al meglio i cammini nei rispettivi campionati. Le ultime di mercato: Arriva un nuovo 10? Colpo Pozzo dal Messico <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA