Non sarà semplice riuscire a oltrepassare la gara di Firenze. Dopo quella sfida gli animi si sono accesi e la società ha imposto il ritiro natalizio per cercare di compattare probabilmente la squadra stessa. Runjaic ha smentito ogni lite nella conferenza stampa dell’Udinese e adesso la testa è alla sfida di oggi.
Udinese – Match Day: in campo contro la Lazio alle ore 18:00
Oggi la squadra di Runjaic tornerà un campo per chiudere il 2025 in modo dignitoso e dimenticarsi la gara di Firenze
I friulani scenderanno in campo alle ore 18:00 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Si tratta di un’altra sfida difficile dal momento che i laziali hanno rimesso nel mirino le zone alte della classifica e vogliono macinare punti.
Runjaic si trova nel limbo dal momento che l’operazione da compiere é duplice: tornare a vincere e mostrare unione. Le ultime di mercato: Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber<<<
