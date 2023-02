News Udinese – Contro il Sassuolo solo un risultato possibile: la vittoria

Ieri pomeriggio si è conclusa la seconda giornata del girone di ritorno per l'Udinese. La squadra allenata da Andrea Sottil è scesa in campo, ma non ha fornito una grande prestazione anzi dopo i primi trenta minuti frizzanti la prestazione è andata a scemare passo dopo passo fino a trovarsi sotto proprio la società friulana. Il vantaggio del Torino ottenuto dopo la rete di Yann Karamoh è stato sufficiente per portarsi a casa i tre punti finali. Resta una prestazione da dimenticare il prima possibile, soprattutto in vista dei prossimi incontri di campionato. Adesso è ancora presto e soprattutto tutto aperto. Bisogna invertire la propria marcia, a partire dalla prossima partita contro il Sassuolo.