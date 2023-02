Torino-Udinese / La moviola dell’incontro: il voto a Prontera

Eccoci con la moviola sull'incontro disputato ieri pomeriggio tra l'Udinese e il Torino di Ivan Juric. Come si è comportato l'arbitro Prontera

Ieri pomeriggio è andato in scena il secondo incontro di questo girone di ritorno. La partita tra l'Udinese e il Torino ha regalato diversi spunti ad entrambi le società in vista di questa seconda parte di stagione. Sicuramente ad uscire con le ossa rotte c'è la squadra di Andrea Sottil. Una partita di alto livello per soli trenta minuti non è sufficiente per riuscire a portare a casa un risultato positivo. Alla fine oltre il danno anche la beffa perché non solo la sconfitta ma anche il sorpasso da parte della squadra granata ai danni di quella bianconera. Adesso andiamo a vedere la prestazione dell'arbitro che ha diretto la gara di ieri allo stadio Olimpico Grande Torino.

Nel corso del primo tempo non è stato chiamato quasi mai in causa, se non per un contatto non fischiato per un fallo subito da Success e commesso dal giovane Buongiorno. Nella seconda frazione, invece, accade di tutto visto che la partita viene decisa proprio nel corso del primo quarto d'ora. Senza ombra di dubbio l'evento che chiude sotto tutti i punti di vista l'incontro è la rete (inizialmente con fuorigioco) segnata da Yann Karamoh. In questa occasione l'arbitro Prontera è molto bravo perché non fischia subito, ma aspetta e poi il VAR pensa a fare il resto. Andiamo a vedere i giudizi delle più importanti testate giornalistiche nei confronti di questo arbitraggio.

Le maggiori testate — La Gazzetta dello Sport ha promosso il direttore di gara a pieni voti. Un bel sette è stato assegnato in pagella a Prontera. Per il Corriere dello Sport e Tuttosport, invece, la buona direzione merita un doppio 6,5. Sicuramente questa è una delle nuove leve del nostro calcio e ci aspettiamo che con il tempo possa arbitrare anche ad alti livelli.