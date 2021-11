News Udinese – Contro il Sassuolo spazio alle certezze / Ecco chi ci sarà

La squadra continua il ritiro con un solo obiettivo: lo scontro di domenica contro il Sassuolo. Le ultime sulla formazione bianconera

Redazione

La squadra si avvicina a grandi passi al prossimo impegno. Stiamo parlando del match contro il Sassuolo di domenica. Un impegno che sicuramente non sarà tra i più facili, ma nemmeno tra i più proibitivi. L'obiettivo è uno solo: i tre punti. La squadra lavorerà intensamente per poter raggiungere questo traguardo fondamentale. La vittoria manca oramai da troppo tempo, si parla di ben otto giornate. Un lasso di tempo esagerato per un team come l'Udinese. Il tecnico Luca Gotti studia le varie soluzioni per l'incontro di domenica. Andiamo a vederle assieme.

L'attacco

Il vero ruolo da cui ripartire è sicuramente l'attacco. Non si è segnato tantissimo in questa stagione, ma ci sono dei giocatori in grado e pronti per far entusiasmare e scaldare la Dacia Arena. Stiamo parlando di Beto, che da quando è arrivato non ha quasi mai deluso e fornito sempre grandi prestazioni e Gerard Deulofeu. Finalmente smaltito il problema che lo ha tenuto fuori nell'ultimo periodo ed ora è pronto per tornare sul campo da gioco a fare faville. Anche i tifosi bianconeri si aspettano tantissimo da loro. Di conseguenza andiamo a vedere la probabile formazione del match contro i neroverdi.

La probabile

Come sempre la porta viene confermata. L'estremo difensore sarà Marco Silvestri, in continua crescita e che continua a sfornare grandissime prestazioni. La difesa sarà composta dai soliti tre giocatori, Bram Nuytinck, Rodrigo Becao e Samir. Attenzione all'ultimo dei tre perché potrebbe incombere in squalifica, dato che è l'unico giocatore sull'elenco dei diffidati. A centrocampo le idee non sono ancora chiare, ma dovrebbe essere riconfermato il solito: Walace, Pereyra ed uno tra Makengo ed Arslan. Sulle fasce dovrebbero esserci Molina ed Udogie (piccolo vantaggio su Stryger Larsen). Infine il duo d'attacco è già "confermato" Deulofeu e Beto. Non finisce qua, scopri assieme a noi le ultime di mercato. Marino prepara il colpo <<<