Notizie Udinese – La finale di Supercoppa raddoppia i controlli: il punto

La finale di Supercoppa europea si giocherà al Bluenergy in Agosto e sono già previsti controlli blindati e raddoppiati

Dal punto di vista sportivo, sarà un evento emozionante. Tuttavia, non dovrà essere compromesso dalle tifoserie. Infatti, se in campo il Psg ha prevalso nella finale contro l’Inter, per le strade francesi, la scorsa notte, si è scatenato il pandemonio, tra festeggiamenti e atti vandalici.