Udinese – Ha convinto Cioffi / Mercoledì la sua chance pe il riscatto

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Una situazione non semplice, ma un giocatore verrà rilanciato

Il team bianconero si avvicina al prossimo match di campionato. Stiamo parlando di una sfida molto importante, dato che è un recupero e di conseguenza i punti che verranno fatti saranno guadagnati su tutte le avversarie, visto che hanno già giocato questa giornata. La squadra che proverà a mettere in difficoltà gli uomini di Gabriele Cioffi è la Salernitana di Davide Nicola. Stiamo parlando di un team che sta cercando punti salvezza e vuole provare in tutti i modi ad inserirsi nella lotta per il quart'ultimo posto. Intanto il mister sta studiando la formazione per il prossimo incontro e sa che dovrà fare a meno di ben tre componenti fondamentali. Motivo per cui potrebbe arrivare una chance dal primo minuto per un attaccante molto promettente. L'ora del riscatto.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo era partito benissimo e stava convincendo il mister Luca Gotti durante le prime giornate di questo campionato, poi complice l'esplosione (in contemporanea) di Beto e di Gerard Deulofeu non ha potuto far altro che mettersi da parte ed accettare il ruolo da comprimario. Stiamo parlando di un giocatore di tutto rispetto, il suo nome è Ignacio Pussetto. Il talento ex Watford quando viene pescato dalla panchina ha sempre fatto bene e messo in difficoltà le difese avversarie, proprio come domenica. Motivo per cui si prepara specialmente in vista del prossimo incontro.

La sua chance

L'argentino ha le idee chiare e sicuramente non vuole fallire la sua occasione, visto che contro la Salernitana potrebbe partire dal primo minuto. Assieme a lui dovrebbe esserci Deulofeu per formare il tandem d'attacco che con la velocità e la tecnica vorrà mettere in difficoltà una difesa tutt'altro che rapida.