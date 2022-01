News Udinese – Ha convinto Cioffi / Sabato potrebbe partire dal primo

Il team bianconero non ha un attimo di pausa o di sosta, ci si prepara già al prossimo incontro. Un match che non si potrà sbagliare

Redazione

Il team bianconero è in continua crescita. Dopo un inizio anno veramente duro per via del virus, ora il team sembra aver imboccato la giusta strada e bisogna iniziare a raccogliere i frutti del lavoro iniziato negli ultimi mesi. I primi risultati c'erano già stati poco prima della pausa natalizia, dato che nelle ultime tre partite arrivarono due vittorie ed un pareggio. Poi i match contro l'Atalanta e la Juventus in cui l'importante era limitare i danni ed adesso inizia un nuovo ciclo. Ieri la squadra ha fatto vedere di essere veramente competitiva, anche con le seconde linee. Sabato ci sarà un match che non si può sbagliare, si decidono le sorti del campionato. Analizziamo tutte le ultime.

Possibile titolarità

Ieri ha giocato un ottimo incontro. Senz'ombra di dubbio, stiamo parlando di uno dei migliori in campo. Il nome al centro dell'articolo è quello della seconda punta nigeriana Isaac Success. Una vera e propria freccia conficcata nel fianco della difesa biancoceleste, anche se alla fine davanti alla porta è mancata un po' di freddezza per poter sfruttare al meglio le palle servite da parte del centrocampo. La sua uscita dal campo al settantesimo sembra non essere casuale e potrebbero aprirsi per lui le porte della titolarità.

La sua chance

Con un Deulofeu non ancora al meglio e che molto probabilmente non potrà scendere in campo contro il Genoa, si spalancano le porte della titolarità per il giocatore nigeriano ex Watford. Arrivato un po' in sordina quest'estate, ora sta sorprendendo tutti e si prepara ad ambire per una maglia dal primo minuto. Con la sua fisicità potrebbe mettere in difficoltà la difesa genoana e di conseguenza essere fondamentale ai fini dell'incontro.