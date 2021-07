Notizie Udinese – I convocati di Gotti per il ritiro di Sankt Veit

Domani,19 luglio, inizierà ufficialmente il ritiro dell'Udinese a Sankt Veit. Ecco i convocati di mister Luca Gotti

Dopo circa tre mesi, l'Udinese è tornata a disputare una partita. Ieri, a Manzano, i ragazzi di Gotti hanno affrontato gli sloveni dell'ND Bilje, nel primo test amichevole della stagione. I bianconeri si sono imposti con un netto 4-1. In gol Okaka, autore di una pazzesca rovesciata, Makengo e Cristo Gonalez, protagonista con una doppietta. Per i friulani è arrivato il momento di partire per il ritiro di Sankt Veit. La preparazione, in Austria, durerà dal 19 luglio al primo agosto. In Carinzia, la suqadra avrà a disposizione diverse strutture all'avanguardia come una moderna palestra, una piscina e tre campi da calcio. Ma vediamo chi sono i convocati del tecnico veneto.