Calciomercato Udinese – Sky chiarisce ogni dubbio: “operazione in chiusura”

Silvestri e l'Udinese sono sempre più vicini. Dopo l'accordo trovato tra le società, adesso è spuntato fuori un altro grande aggiornamento

Ieri sera era stata sganciata la bomba. Silvestri a un passo dall'Udinesedopo che la società aveva trovato l'accordo col Verona. Una trattativa lunga che ormai sembrava tramontata. Invece i dirigenti friulani sono riusciti a raggiungere l'accordo per un portiere dal sicuro valore. Il calciatore in scadenza nel 2022 aveva voglia di una nuova esperienza ed ecco che l'Udinese ne ha approfittato. L'Hellas non voleva privarsi di Silvestri tanto facilmente. Portieri della sua qualità non si trovano tutti i giorni. Ma adesso potrebbe presto salutarlo: è notizia di poco infatti un importante aggiornamento in casa Verona. Scopriamolo insieme.

Ecco il sostituto

L'Hellas infatti secondo quanto riporta Sky Sport ha già pronto il sostituto: è praticamente fatta con Montipò. Il Verona e il Benevento hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in gialloblu del portiere desideroso di restare in Serie A. Questa notizia viene accolta positivamente anche dall'Udinese che così potrà ufficializzare presto Silvestri. Il Verona non voleva lasciar partire il suo portiere senza prima aver trovato un degno sostituto. Silvestri ormai vede bianconero. Con questa accelerata improvvisa potrà vedersi già settimana prossima nel ritiro austriaco insieme ai nuovi compagni. Gotti sarà sicuramente contento di questo colpo.Ma non finisce qui.

Altri rinforzi

La società bianconera vuole rinforzare ulteriormente la rosa. Archiviata la prima amichevole ieri (vinta 4-1), la dirigenza è già al lavoro per cercare nuovi innesti da consegnare a mister Gotti. Infatti continua la scelta della nuova punta. Il mister ha bisogno di un bomber fisico davanti capace di sfruttare i movimenti e il lavoro degli esterni. I nomi di Cerri e Pinamonti sono quelli che circolano con più insistenza. Ma non è tutto. L'Udinese vuole anche rimpolpare gli altri reparti. In particolare Marino avrebbe già individuato il prossimo ruolo da migliorare: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle nuove trattative dell'Udinese <<<