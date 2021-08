Udinese – I convocati per il secondo match di campionato

Sono usciti nelle ultime ore i convocati del secondo match di campionato, scoprili assieme a noi. Ci sono diverse sorprese

Il secondo match di campionato è alle porte. Oggi la squadra guidata da Luca Gotti, scenderà in campo alle 18 e 30 per sfidare i lagunari del Venezia. Il tecnico avversario Paolo Zanetti, vuole essere tutto tranne che una vittima sacrificale, come ha fatto capire anche nelle dichiarazioni in conferenza stampa. L'Udinese d'altro canto è prontissimo e carico per questo match. L'entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria contro l'Ascoli Piceno in Coppa Italia e soprattutto dopo il rocambolesco pareggio ottenuto alla prima giornata contro la società comandata da Andrea Agnelli. Nel frattempo, sono usciti nelle ultime ore i convocati del match, scoprili assieme a noi. Riservano diverse sorprese.