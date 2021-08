Udinese – Le parole dei tecnici alla vigilia del match di campionato

Andiamo a sentire cosa hanno detto i tecnici in vista dell'incontro di domani. Le squadre sono cariche e vogliono fare bene

Dopo la grande partita giocata nella prima giornata di campionato, contro la Vecchia Signora. La squadra si è messa subito al lavoro per poter affrontare al meglio il secondo incontro di campionato contro il Venezia guidato da mister Zanetti. Il giorno prima del match è famoso per le conferenze stampa degli allenatori. Andiamo a sentire cosa hanno detto i tecnici in vista dell'incontro di domani.