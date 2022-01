Notizie Udinese – Convocazioni Argentina: c’è una bella novità

Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei calciatori convocati per i prossimi impegni. Presenti ben 2 giocatori bianconeri

L'Udinese si trova in un periodo molto difficile. Non tanto per i risultati ottenuti sul campo, ma piuttosto per la situazione legata al covid. Attualmente, il team friulano ha nove calciatori positivi più tre membri dello staff. Tuttavia, con il nuovo protocollo, il rinvio delle partite è praticamente impossibile. Sabato i ragazzi di mister Cioffi saranno impegnati nella dura sfida di Torino contro i bianconeri di Max Allegri. Ma guardiamo al futuro. Dopo la ventitreesima giornata, la Serie A si fermerà per far spazio alle gare delle nazionali. Andiamo a vedere chi sono i giocatori dell'Udinese convocati.

Molina

Nahuel Molina è diventato uno dei punti fermi dell'Argentina. Il ct Lionel Scaloni ha deciso di convocarlo anche per le gare di fine gennaio ed inizio febbraio. In particolare, la Seleccion affronterà il 28 gennaio il Cile, mentre quattro giorni dopo la Colombia. La nazionale albiceleste si trova al secondo posto in classifica a quota 29 punti. La qualificazione ai Mondiali 2022 è stata raggiunta. Non resta che cercare di agguantare il primo posto occupato dal Brasile. Il laterale bianconero si giocherà il posto sulla destra con Gonzalo Montiel del Siviglia. Tuttavia, per mister Scaloni il titolare è proprio il giocatore dell'Udinese. Ma passiamo all'altro friulano. C'è una bella novità.

Perez

Non solo Molina. Il commissario tecnico Scaloni ha deciso di convocare anche Nehuen Perez. Le ultime buone prestazione del difensore non sono passate inosservate. Il classe 2000 è pronto per fare il suo esordio con la nazionale maggiore. Fin qui ha giocato solamente con l'Under 17 e l'Under 20. Naturalmente, il ventunenne non è considerato un titolare, ma potrebbe comunque avere diversi minuti a disposizione.