Ogni partita va giocata al massimo e questo fa parte del DNA della società oltre che di tutto l'ambiente friulano. Davanti a ciò si contrappone la realtà dei fatti. L'Udinese è reduce da una bella vittoria contro il Parma in trasferta e adesso sembra avere come premura maggiore sistemare il campionato in termini di salvezza. La Coppa Italia ormai è da anni un obiettivo di medio-corto termine.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Quanto conta la Coppa Italia? L’analisi attuale
udinese
News Udinese – Quanto conta la Coppa Italia? L’analisi attuale
La squadra di Runjaic potrebbe avere altri pensieri più urgenti rispetto all'incontro di domani che dovrà essere affrontato
La scorsa stagione l'Udinese uscì agli ottavi contro l'Inter perdendo 0 a 2 a Milano. Questa volta ci sarà la Juventus di Luciano Spalletti. Sulla carta l'incontro è più aperto di quanto si immagini. Le zebre fanno fatica a trovare la loro nuova dimensione e anche in altre gare come quella contro il Bodo hanno dimostrato di prendere goal in modo semplice alle volte.
Vedremo cosa vorrà fare Runjaic tra oggi e domani. C'è chi parla di tante rotazioni sia da una parte che dall'altra. Le ultime notizie del mercato friulano: Tre addii a gennaio? Il Milan tenta il colpaccio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA