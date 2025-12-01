News Udinese – Quanto conta la Coppa Italia? L’analisi attuale

Ogni partita va giocata al massimo e questo fa parte del DNA della società oltre che di tutto l'ambiente friulano. Davanti a ciò si contrappone la realtà dei fatti. L'Udinese è reduce da una bella vittoria contro il Parma in trasferta e adesso sembra avere come premura maggiore sistemare il campionato in termini di salvezza. La Coppa Italia ormai è da anni un obiettivo di medio-corto termine.

La scorsa stagione l'Udinese uscì agli ottavi contro l'Inter perdendo 0 a 2 a Milano. Questa volta ci sarà la Juventus di Luciano Spalletti. Sulla carta l'incontro è più aperto di quanto si immagini. Le zebre fanno fatica a trovare la loro nuova dimensione e anche in altre gare come quella contro il Bodo hanno dimostrato di prendere goal in modo semplice alle volte.