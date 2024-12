Udinese – Sfuma la Coppa Italia: Runjaic sconfitto per due a zero

Nella serata delle rotazioni è stata l'Inter ad avere la meglio. Primo tempo con qualche accenno di pericolosità e poco altro.

Lorenzo Focolari Redattore 20 dicembre - 09:22

Non è stata una serata delle migliori. Nonostante la consapevolezza di giocare contro i campioni d'Italia in casa loro, una sconfitta del genere brucia sempre. A pesare sono le prestazioni molto insufficienti di coloro a cui Runjaic si è affidato per ruotare negli schieramenti.

Che cosa si può dire riguardo questa sconfitta? Le risposte sono simili a quelle della gara contro il Napoli. L'Udinese sa essere fastidiosa nel momento in cui pressa, conquista palla e poi, grazie alle qualità tecniche dei giocatori, sa come far male alle difese avversarie. I problemi sono nella tenuta difensiva, o meglio ancora nelle letture delle situazioni.

I neroazzurri ieri hanno sempre trovato dei buoni varchi per attaccare e con determinati spazi chiunque sa essere pericoloso. Da una parte c'è la giustificazione degli infortuni che condiziona la squadra friulana in zone nevralgiche del campo (centrocampo, porta e difesa). Dall'altra il mancato spessore per affrontare queste partite è una ferita che scava sempre di più nel cuore dei tifosi. Ecco le valutazioni del match:Le pagelle del match <<<