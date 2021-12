Notizie Udinese – Coppa d’Africa / Cosa succede con Success?

Il 9 gennaio prenderà il via la Coppa d'Africa. Andiamo a scoprire se Isaac Success è stato convocato dal commissario tecnico della Nigeria

Senza non poche polemiche, la Coppa d'Africa (si svolgerà in Camerun) prenderà il via il prossimo 9 gennaio. La finale è in programma il 6 febbraio. Per quanto riguarda i calciatori della Serie A che prenderanno parte a questa competizione salteranno sicuramente cinque partite, dalla 20^ alla 24^ giornata. Alcuni club italiani perderanno diversi pezzi da novanta. Le squadre più ''sfortunate'' sono il Napoli che dovrà fare a meno di Koulibaly, Osimhen e Anguissa ed i rossoneri di Pioli senza Kessiè, Touré e Bennacer. E l'Udinese? L'unica incognita riguardava Isaac Success. Ecco la decisione del ct nigeriano.