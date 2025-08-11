Udinese – Una settimana alla Coppa Italia! I piani di Runjaic

Dopo aver mostrato in muscoli con il Werder Brema, l’Udinese si avvia a lunghi passi verso la prima sfida non amichevole della stagione. Il 18 di agosto prossimo, Runjaic e i suoi scenderanno in campo contro la Carrararese alle 20:45.
Mancano 7 giorni alla prima sfida di livello della stagione: i bianconeri affronteranno la Carrararese in Coppa Italia
La sfida è valida per i 32esimi di Coppa Italia. Sebbene sia solo l’inizio, si tratterà di una gara da prendere con le pinze, dal momento che comunque è necessario un passaggio del turno.
Runjaic vorrà testare la tenuta fisica dei ragazzi e tenterà di togliere ulteriori dubbi sulla possibile formazione da schierare. Manca ancora un po’ di certezza sul modulo principale e questa gara servirà anche per arrivare a questo fine. Le ultime di mercato: Witsel dice no, ecco il sostituto perfetto<<<
