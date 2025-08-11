Udinese – Una settimana alla Coppa Italia! I piani di Runjaic

Dopo aver mostrato in muscoli con il Werder Brema , l’Udinese si avvia a lunghi passi verso la prima sfida non amichevole della stagione. Il 18 di agosto prossimo, Runjaic e i suoi scenderanno in campo contro la Carrararese alle 20:45.

La sfida è valida per i 32esimi di Coppa Italia. Sebbene sia solo l’inizio, si tratterà di una gara da prendere con le pinze, dal momento che comunque è necessario un passaggio del turno.