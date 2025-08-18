Udinese-Carrarese | Karlstrom nel post partita di Coppa Italia: le parole

Il nuovo capitano bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita della gara contro la Carrarese

L'Udinese vince contro la Carrarese e avanza nel torneo. Il suo esordio in Coppa Italia è stato soddisfacente, come ha spiegato Jesper Karlstrom durante la conferenza stampa: "Era fondamentale ottenere il trionfo oggi, non abbiamo eseguito come speravamo per tutta la partita, però la Carrarese rimane una squadra competitiva. Fino al 2-0 non abbiamo mostrato costanza, dopo abbiamo gestito la partita in modo migliore, ma la cosa più importante era conquistare il successo".

È la prima volta che hai indossato ufficialmente la fascia di capitano. Come ti senti?

"Essere capitano è un grande onore per me, ne sono molto orgoglioso. È cruciale per me rimanere autentico, naturalmente ora ho maggiori responsabilità verso la squadra, sia in campo che al di fuori. Sono contento di aver portato a casa la vittoria".

Quale formazione ti convince di più?

"Con il 4-4-2 ci siamo trovati a nostro agio, specialmente contro lo Strasburgo. Sappiamo di poter anche utilizzare il 3-5-2 come in diverse partite della stagione scorsa. Credo che dobbiamo scegliere il modulo che meglio si adatta alle qualità dei giocatori e in base all'avversario".

Lunedì inizia nuovamente il campionato. Qual è il vostro obiettivo?

"Io e la squadra intendiamo migliorare. Abbiamo perso alcuni giocatori chiave, ma sono certo che siamo una squadra forte e, rispetto all'anno precedente, in questo istante siamo più robusti, quindi ci sentiamo pronti. Ricordiamoci che la Serie A è un torneo complesso, è vitale partire bene, la prima partita è estremamente importante per le emozioni che crea".

Con i tuoi compagni, parlerai in italiano o in inglese da capitano?

Parlo un po' di inglese e un po' di italiano, in campo è più semplice comunicare".