Notizie Udinese – La coppia d’attacco è decisa: ecco chi partirà titolare

Il team bianconero continua a lavorare verso il prossimo incontro di campionato. Nelle ultime ore mister Sottil sembra aver deciso l'attacco

Il team allenato dal miglior tecnico nella massima serie nel corso del mese di Settembre, si sta preparando verso una nuova sfida di campionato. Stiamo parlando di una squadra che sta lavorando molto bene sotto tutti i punti di vista e non vede l'ora di continuare a fare la differenza sul campo. Dall'altra parte, però, ci sarà un'altra società in grandissima forma e che non vede l'ora di dire la sua sul campo. Gli avversari di giornata sono quelli dell'Atalanta di Giampiero Gasperini. Il tecnico Andrea Sottil non si può permettere di sottovalutare un match di questo tipo, motivo per cui sembra aver già deciso il tandem d'attacco per domani pomeriggio.

Il duo che comanderà tutte le manovre offensive è oramai deciso e non si potrà più tornare indietro. Si parla di Norberto Betuncal Berchiche Gomes anche detto Beto e lo spagnolo Gerard Deulofeu. Salvo clamorosi imprevisti dovrebbero essere questi due i giocatori che hanno interesse nel far bene e dare tutto per portare a casa i tre punti finali. Dalla panchina, però, arriveranno sicuramente degli aiuti importanti visto che l'agilità e lo scatto di Isaac Success nel secondo tempo potranno essere potenzialmente devastanti per un'Atalanta in piena emergenza difensiva. Non solo l'attacco, ma anche il ballottaggio a centrocampo sembra aver trovato (finalmente) un buon punto di svolta.

In mediana

Anche nel mezzo Sottil potrebbe esser giunto ad una conclusione. Le due coppie di mezz'ali dovrebbero essere invertite e di conseguenza Samardzic ed Arslan si apprestano a partire dal primo minuto con Lovric e Makengo pronti per fare la differenza, ma soltanto a gara in corso.