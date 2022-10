News Udinese – Intermediario Beto: “Fa gola a tutti, soprattutto in Premier”

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il match che andrà in scena alla Dacia Arena sarà tra i più difficili di questo girone d'andata. L'Atalanta di Giampiero Gasperini si trova in cima alla classifica e soprattutto sembra essere una squadra costruita per poter andare infondo a questo campionato. Nelle prossime ore arriverà il momento della verità e scopriremo se questa Udinese continua ad avere le carte per poter sorprendere tutti. Nel frattempo ha parlato un diretto interessato nell'affare Beto e le sue parole possono colpire moltissimi addetti ai lavori. L'attaccante è un osservato da vicinissimo. Con queste medie fa gola a moltissimi club europei.