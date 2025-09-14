Pisa (3-5-2)
mondoudinese udinese news udinese Pisa-Udinese | Confermata la coppia Davis-Bravo: le ufficiali
udinese
Pisa-Udinese | Confermata la coppia Davis-Bravo: le ufficiali
La partita contro il Pisa di Gilardino è alle porte: ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori: tornano Davis e Bravo per Runjaic
Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Tourè, Akinsnmiro, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister.
A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Leris, Hojholt, Nzoka, Esteves, Vural, Stengs, Calabresi, Piccinini, Albiol, Denoon, Bonfanti, Lorran. All. Gilardino
Udinese (3-5-2)
Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo.
A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Zarraga, Zaniolo, Palma, Buksa, Kabasele, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto. All. Runjaic
Le ultime di mercato: Runjaic perde due titolarissimi? Manca il rinnovo<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA