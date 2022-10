Notizie Udinese | Una coppia di provinciali guida la Serie A: il confronto

Analizziamo i due modelli a confronto delle due squadre che in questo avvio stanno guidando il campionato di Serie A

Redazione

Da Marino a Marino. Si potrebbe riassumere così la sfida che aspetta l'Udinese domenica alla Dacia Arena. I due dirigenti sono ai vertici della strana coppia di provinciali che capeggia la classifica di Serie A. Ma se l'Atalanta ci ha abituato ad exploit recenti nel nostro campionato, l'Udinese non era mai partita così bene nel massimo campionato che gioca ininterrottamente da 28 stagioni. Oltre ad essere un modello sul campo, le due compagini sono un punto di riferimento anche come società. Non a caso i due club sono tra gli unici del nostro calcio a vantare un saldo attivo sul mercato negli ultimi anni: +172 milioni di euro quello di patron Pozzo, in sella dal 1986, +162 quello degli orobici. E poi, dato non da poco, entrambi non giocano le Coppe e quindi possono concentrarsi solo sul campionato.

La Dea, mancato il piazzamento europeo dopo 5 stagioni, tutti la davano come se fosse arrivata al capolinea di un ciclo entusiasmante. E invece Gasperini, che a Udine festeggerà le 300 panchine con l'Atalanta, ha saputo di nuovo cambiare pelle alla sua squadra: più solida, ma anche più cinica, miglior difesa (3 gol subiti) e mortifera in contropiede. Senza Duvan Zapata, sono Lookman e Muriel i riferimenti in avanti, mentre tutto gira attorno ai piedi sapienti di Koopmainers.

Una "nuova Atalanta"

Il modello di partenza è sempre lo stesso: progettualità e idee. L'Udinese, dopo anni non facili, ha trasformato la propria identità puntando sul gioco. Basta speculare, ora si crea e si va all'attacco. Proprio quest'atteggiamento ha fatto si che i bianconeri portassero sei vittorie di fila in cascina. È una sorpresa ma non è un caso: lo scouting a livello mondiale dei giocatori è da decenni il punto di forza del club. Poi il tecnico Sottil, già giocatore dei bianconeri: il suo calcio è molto fisico, verticale e veloce. Infine i calciatori, di cui 9 diversi a segno: dal Deulofeu maturato, al Beto centravanti lungo (già 5 reti), fino all'argentino Pereyra anima del gruppo e leader.