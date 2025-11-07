Udinese – Runjaic indeciso su tre coppie! I ballottaggi attuali

Sei giocatori per tre maglie e nessun cambio di modulo sembra essere necessario: dal Bruseschi arrivano i primi ballottaggi

Le indecisioni fanno parte del mestiere di un allenatore e vanno risolta il prima possibile. La sfida contro la Roma è sempre più vicina e Runjaic sta preparando gli 11 titolari dell'Udinese. Ci sono almeno tre ballottaggi da tenere in considerazione ad oggi in vista della sfida all'Olimpico.