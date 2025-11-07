mondoudinese udinese news udinese Udinese – Runjaic indeciso su tre coppie! I ballottaggi attuali

Sei giocatori per tre maglie e nessun cambio di modulo sembra essere necessario: dal Bruseschi arrivano i primi ballottaggi
Le indecisioni fanno parte del mestiere di un allenatore e vanno risolta il prima possibile. La sfida contro la Roma è sempre più vicina e Runjaic sta preparando gli 11 titolari dell'Udinese. Ci sono almeno tre ballottaggi da tenere in considerazione ad oggi in vista della sfida all'Olimpico.

Il primo riguarda la fascia destra. Zanoli (60%) e Ehizibue (40%). Il terzino italiano sembra essere il favorito per la titolarità mentre l'olandese potrebbe presentare qualche problemino fisico e Runjaic non vuole rischiare. A centrocampo potrebbe tornare Ekkelenkamp (55%) in forte ballottaggio con Piotrowski (45%).

Davanti Buksa (45%) e Davis (55%) si contendono la maglia. L'attaccante inglese accuserebbe ancora qualche fastidio fisico e questo lo mette in dubbio per la titolarità. Runjaic valuta di farlo subentrare in modo da vedere la resa in campo. Le ultime di mercato: Colpo a sorpresa? Freccia per la fascia sinistra <<<

