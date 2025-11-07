Le indecisioni fanno parte del mestiere di un allenatore e vanno risolta il prima possibile. La sfida contro la Roma è sempre più vicina e Runjaic sta preparando gli 11 titolari dell'Udinese. Ci sono almeno tre ballottaggi da tenere in considerazione ad oggi in vista della sfida all'Olimpico.
Udinese – Runjaic indeciso su tre coppie! I ballottaggi attuali
Sei giocatori per tre maglie e nessun cambio di modulo sembra essere necessario: dal Bruseschi arrivano i primi ballottaggi
Il primo riguarda la fascia destra. Zanoli (60%) e Ehizibue (40%). Il terzino italiano sembra essere il favorito per la titolarità mentre l'olandese potrebbe presentare qualche problemino fisico e Runjaic non vuole rischiare. A centrocampo potrebbe tornare Ekkelenkamp (55%) in forte ballottaggio con Piotrowski (45%).
Davanti Buksa (45%) e Davis (55%) si contendono la maglia. L'attaccante inglese accuserebbe ancora qualche fastidio fisico e questo lo mette in dubbio per la titolarità. Runjaic valuta di farlo subentrare in modo da vedere la resa in campo. Le ultime di mercato: Colpo a sorpresa? Freccia per la fascia sinistra <<<
