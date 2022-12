Notizie Udinese | Corsi:” Spero che Caputo arrivi per la gara del 4 gennaio”

Corsi ha poi fatto il punto su cosa lo ha soddisfatto meno in questa prima parte di stagione e se ci saranno correttivi a gennaio: “E’ normale pensare che ci mancano un po' di gol e su questo non siamo contenti. L’esempio è l’ultima amichevole con il Monaco dove nel secondo tempo abbiamo buttato dieci palloni dentro l’area ma il gol non è arrivato . Poi il presidente è anche intervenuto sul possibile ritorno di Caputo , del quale si è discusso negli ultimi aggiornamento: "Si, c'è qualcosa di concreto, lui ci chiama tutti i giorni. Sembrava una trattativa facile, adesso un po' meno con qualche schermaglia ma dobbiamo ancora trattare con la Sampdoria. Caputo per noi sarebbe un giocatore importante anche sotto l’aspetto della serietà e come esempio dello spogliatoio. Mi auguro che entro fine anno s i possa concludere l’operazione .”

Le parole di Corsi

Corsi infine ha parlato dei suoi giocatori. Su Destro: “Sta procedendo abbastanza bene ma dobbiamo avere molta attenzione. Si spera che entro una settimana il giocatore possa cominciare a correre, sarei contento se fosse pronto intorno al 20 gennaio.” Poi su Zurkowski: “E’ una situazione difficile, al momento non sembrano ci siano aperture e forse ci sono altre società più importanti che possono far valere la loro potenza economica.” In conclusione una parola su Vicario che potrebbe andare via a gennaio in caso di una super offerta: “No, il ragazzo è di una serietà incredibile e finirà la stagione in azzurro come Parisi". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista della prossima sessione di mercato. Un argentino è in uscita <<<