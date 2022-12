Mercato Udinese | Marotta pensa a Pereyra per sostituire Gagliardini

La squadra allenata da Andrea Sottil ha portato a termine la terza amichevole di questo pre seconda parte di stagione. Ad oggi le partite sono state giocate abbastanza bene dalla squadra e si inizia a intravedere una graduale crescita, anche se i risultati non sono ancora arrivati. Oggi, però, il protagonista dell'articolo è il Tucu Pereyra . Il capitano ed asso nella manica per il tecnico ex Ascoli, deve ancora rinnovare e si stanno facendo diverse valutazioni. Nei giorni scorsi ha anche parlato del futuro del suo assistito Federico Pastorello , non escludendo la possibilità del rinnovo.

Intanto però Roberto Pereyra non fa gola solo alla Fiorentina. Secondo il quotidiano Il Giorno anche la dirigenza dell'Inter starebbe pensando al fantasista argentino per la prossima stagione. Il club starebbe infatti vagliando la lista dei possibili svincolati a giugno, di cui potrebbe far parte il jolly di Sottil. Sempre che prima non trovi l'accordo con i friulani.

L'ultima idea di Marotta

Marotta lo ha già avuto a Torino, quando il Tucu approdò nella Juve che arrivò in finale di Champions poi persa con il Barcellona. Il centrocampista argentino non ha ancora trovato un accordo con l’Udinese e non è escluso che possa rinnovare ma potrebbe cercare un’ultima grande avventura in una squadra di vertice. Alla dirigenza interista piace perché può portare duttilità ed esperienza internazionale. Potrebbe prendere il posto di Gagliardini, che ha caratteristiche completamente differenti ma libererebbe comunque una casella in mediana. Adesso cambiamo discorso e non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato in entrata. Un difensore centrale non vede l'ora di fare la differenza e di conseguenza dovrebbe restare in bianconero. Il punto su Bram Nuytinck <<<