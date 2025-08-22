Notizie Udinese – Cosa manca per arrivare a Zaniolo? I dettagli di mercato

Dopo le cessioni di Lucca e Thauvin, l'Udinese sta cercando di potenziare il proprio reparto offensivo. Il club friulano è vicino a ottenere Buksa dal Midtjylland, ma sta anche puntando con decisione su Nicolò Zaniolo. Dopo la termine del prestito alla Fiorentina, l'attaccante italiano è tornato al Galatasaray, mentre il club viola ha avviato contatti con esso. Non è ancora stato raggiunto un accordo finanziario, ma si prevedono sviluppi nella trattativa durante la giornata.
Il club bianconero sta spingendo per arrivare all’attaccante ma manca ancora un’intesa verde per completare l’operazione
Zaniolo ha giocato la prima metà della stagione 2024/25 in prestito all'Atalanta, dove ha accumulato 23 presenze tra tutte le competizioni, segnando 3 gol e fornendo 3 assist. Da gennaio in poi, il classe 1999 è stato trasferito alla Fiorentina, con la quale ha disputato 13 partite.
