Notizie Udinese – Cosa manca per arrivare a Zaniolo? I dettagli di mercato

Dopo le cessioni di Lucca e Thauvin, l'Udinese sta cercando di potenziare il proprio reparto offensivo. Il club friulano è vicino a ottenere Buksa dal Midtjylland, ma sta anche puntando con decisione su Nicolò Zaniolo. Dopo la termine del prestito alla Fiorentina, l'attaccante italiano è tornato al Galatasaray, mentre il club viola ha avviato contatti con esso. Non è ancora stato raggiunto un accordo finanziario, ma si prevedono sviluppi nella trattativa durante la giornata.