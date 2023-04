Udinese-Cremonese / Scelto l’arbitro del match: ecco tutti i precedenti

Nelle ultime ore è stato deciso il direttore di gara del match tra l'Udinese e la Cremonese. Si parla di una gara molto importante per il club che dopo la partenza a rallentatore (post pausa nazionali) ha bisogno di rimettersi in moto e cercare in tutti i modi di portare a casa dei punti importanti per la classifica finale. Ad oggi i bianconeri occupano un posto nella parte destra della classifica e bisogna lavorare intensamente per poter riprendersi un posto nella parte destra. Obiettivo minimo soprattutto se pensiamo che il team dopo dieci giornate si trovava praticamente in zona Champions League. Adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere chi sarà il direttore della partita di domenica pomeriggio.