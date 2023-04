Mercato Udinese – Marino: “4 calciatori da big” / Ecco di chi stava parlando

Lunedì sera il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha fatto il punto sul futuro dei bianconeri e soprattutto sul mercato estivo in arrivo. Non sono mancate le sorprese nel corso dell'intervista ed uno dei passaggi più significativi è senza ombra di dubbio questo: "Ad oggi ci sono 3-4 giocatori pronti per una big". Con il mercato alle porte, toccherà proprio al direttore cercare di monetizzare il più possibile da queste cessioni oppure fare il massimo per poter trattenere determinati talenti ancora in Friuli per un'altra stagione. Non perdiamoci in chiacchere ed andiamo subito a vedere quali sono questi quattro bianconeri messi sotto osservazione dalle big del calcio italiano ed europeo.