Udinese-Cremonese / Attenzione a Cyriel Dessers: avvisati i friulani

Il prossimo incontro di campionato si sta avvicinando a grandi passi. La partita di domenica sarà fondamentale per l'Udinese, visto che dopo un avvio (post pausa nazionali) abbastanza turbolento è arrivato il momento di scendere sul campo da gioco per prendersi una vittoria fondamentale. Il prossimo avversario, però, non sarà dei più facili da affrontare visto che sta vivendo un ottimo momento di forma. Stiamo parlando della Cremonese di Davide Ballardini. Una squadra che fino a un mese fa non aveva mai vinto in Serie A ed adesso ha collezionato addirittura due successi nel corso degli ultimi due incontri. Ecco quali sono i punti di forza e i punti di debolezza per la squadra lombarda.

Senza ombra di dubbio uno dei più grandi punti di forza per questa Cremonese è il bomber arrivato la scorsa estate che finalmente ha iniziato a rendere in maniera ottimale, stiamo parlando di Cyriel Dessers. Il centravanti della squadra di Ballardini è uno dei punti di forza e da quando ha trovato (di nuovo) la via del gol è in grado di far paura a tutte le squadre del nostro campionato. Non dimentichiamo che solo un anno fa (con la casacca del Feyenoord) si era aggiudicato il premio come miglior marcatore di tutta la Conference League. Sarà un vero e proprio grattacapo per la difesa riuscire ad arginarlo.

I punti deboli — Se la squadra si trova al penultimo posto non saranno tutte rose e fiori. Infatti anche la Cremonese ha i suoi punti deboli. In primis c'è senza ombra di dubbio la difesa, visto che è una delle più perforate di tutto il campionato. I difensori centrali non sono molto veloci e se colti nello spazio possono essere superati agilmente dai due attaccanti bianconeri: Beto e Success.