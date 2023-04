News Udinese – Deulofeu: “Sto ancora superando lo shock dell’infortunio”

Il team friulano sta lavorando sui campi e Deulofeu fuori da questi ultimi. Non perdere le sue dichiarazioni su questo sfortunato infortunio

L'Udinese continua a lavorare sul campo in vista dei prossimi incontri, nel frattempo è tornato a dire la sua anche un calciatore fondamentale per gli schemi di Andrea Sottil: Gerard Deulofeu. Il fantasista spagnolo ricordiamo che ha giocato fino all'ultimo incontro prima della pausa e poi un problema al ginocchio lo ha messo fuori per il resto della stagione. Proprio di questa situazione ha parlato lo spagnolo e in questo caso abbiamo avuto l'occasione per scoprire tutti i retroscena degli ultimi mesi vissuti da Deulofeu. Non perdiamo altro tempo e vediamo subito tutte le sue parole sull'infortunio che lo ha messo out per decisamente troppo tempo.

"Ero arrivato ad un momento della mia carriera in cui facevo molto bene ogni partita". Esordisce così l'asso catalano dell'Udinese ed effettivamente aveva ragione, visto che è stato il trascinatore dei bianconeri sia nel 21-22 che nel 22-23 almeno fino al match stregato di Napoli. A detto la sua anche a proposito dell'infortunio subito contro i partenopei: " Lo shock dell’infortunio contro il Napoli lo sto superando". Non è ancora completo il superamento per quello stop che alla fine ha compromesso la stagione del calciatore ex Watford ed Everton tra le tante. Dopo il commento sull'infortunio subito contro i rossoneri, non è mancata anche una riflessione riguardo il suo parziale rientro in campo in quel di Marassi.

Il ritorno sul campo da gioco — "Ho deciso di entrare in campo contro la Sampdoria. In quei 15 minuti, però, ho sentito ancora qualcosa dal ginocchio". Deulofeu ha poi continuato: "Dopo gli esami ho scoperto che sarei dovuto entrare in sala operatoria ". Proprio in quel momento si è conclusa la stagione del calciatore che ha trascinato l'Udinese ai primi posti in classifica e a lottare per un piazzamento nell'Europa che conta.