Udinese-Cremonese / Ballardini: “Ciofani e Chiriches sicuramente out”

Ecco le dichiarazioni di mister Davide Ballardini in conferenza stampa, alla vigilia del match di domani pomeriggio contro i bianconeri

Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa del tecnico della Cremonese Davide Ballardini. L'ex allenatore del Genoa ha presentato la gara di domani, affrontando diversi temi. Ecco le parole del tecnico dei grigiorossi.

Domani una sfida importante per dare continuità. Come ha lavorato la squadra in settimana?

"Per me è importante fare una bella partita. La continuità per me è questa, essere presenti in maniera costante con attenzione e determinazione. Da quelle basi lì viene fuori tutto il resto. La squadra mi sembra stia bene, poi magari la domenica arrivano risposte diverse o nell'ultimo allenamento sei poco soddisfatto e poi vedi una grande partita. In generale i ragazzi stanno bene"

L'Udinese viene da un periodo complicato, come interpreta questo dato?

"È un momento pericolosissimo per chi affronta l'Udinese, sono una squadra attrezzata e molto forte. Dopo una grandissima prima parte di campionato hanno avuto un calo, ma noi, per esempio, abbiamo giocato contro l'Empoli reduce da un pareggio a San Siro e Zanetti ha detto che noi eravamo più motivati di loro. Qui può succedere questo: sono arrabbiati e motivati, è una difficoltà ulteriore incontrare l'Udinese in questo momento"

Il centrocampo dell'Udinese è molto strutturato, ma meno dinamico rispetto ad altre squadre.

"Loro sono bravissimi con la palla, hanno grande consapevolezza. Lovric e Samardzic sono giocatori che trovi al limite dell'area e quando la palla è sulle fasce attaccano bene la porta, per me la loro qualità straordinaria è la qualità che hanno con la palla a livello individuale. Quando stanno bene se la giocano contro i centrocampisti di squadre molto importanti. Probabilmente non hanno un giocatore così dinamico come potrebbe essere Pickel, hanno altre caratteristiche"

Ciofani e Chiriches — Gli indisponibili?

"Ciofani e Chiriches, poi abbiamo avuto per 2-3 giorni chi si è allenato a parte. Ieri Felix per una ginocchiata, poi Pickel per un paio di giorni, Lochoshvili ha saltato due giorni dopo la partita con l'Empoli per una botta"

Si conclude qua la conferenza stampa del tecnico grigiorosso.