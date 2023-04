Udinese-Cremonese / Braida è sicuro: “Veniamo a Udine per vincere”

"Siamo ancora in corsa perché non abbiamo mai avuto l'idea di mollare". Quando si parla di salvezza Ariedo vuole far capire subito a tutti che la sua squadra non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro in questi ultimi incontri di campionato. Il direttore ha poi continuato: "Se devo sintetizzare il pensiero con una battuta dico che veniamo per vincere in quel di Udine". Un vero e proprio guanto di sfida quello gettato dall'ex Barcellona che ha voglia di continuare a sognare la salvezza. Un risultato che fino allo scorso Marzo si poteva classificare come un vero e proprio sogno.