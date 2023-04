News Udinese – Brutte notizie dal Bruseschi / Differenziato per Beto

Il centravanti della nazionale portoghese Beto non è ancora al meglio e da oggi nasce un vero e proprio problema per mister Andrea Sottil

Si avvicina a grandi passi il prossimo incontro di campionato per la compagine di Andrea Sottil. La partita di domenica contro la Cremonese vale tantissimo per diversi fattori. Il primo è sicuramente il ritorno alla vittoria, visto che dalla pausa nazionali l'Udinese non è più riuscito ad esprimere il suo calcio ed infatti sono arrivati otto gol in tre partite. La seconda è quella di tornare a giocare il calcio di inizio stagione. Solo con il grande sacrificio espresso ad inizio anno si può tornare a vincere con continuità e per farlo ci sarà bisogno di tutti, nessun escluso. Andiamo a fare il punto sulle condizioni di tutti i giocatori che al momento non sono ancora al top della forma.

Ieri dal centro sportivo Bruseschi non sono arrivate delle belle notizie. Un calciatore molto importante come il centravanti portoghese, già nel giro della nazionale come Beto non è ancora al meglio e ieri ha concluso una sola seduta ma differenziata rispetto ai suoi compagni. La sua presenza nel prossimo incontro di campionato è ancora a serio rischio, ma il tecnico Andrea Sottil sta già studiando delle possibili soluzioni per trovare la quadra anche in caso di una sua possibile assenza. Ecco chi potrebbe sostituire il calciatore portoghese.

I possibili sostituti — Al momento in cima a tutti sembra esserci il nigeriano Isaac Success che anche in questo caso potrebbe essere affiancato dal capitano Pereyra, anche per riscattare la precedente prova tutt'altro che positiva. Altra idea tattica potrebbe essere quella di dare una chance dal primo minuto al macedone Nestorovski. Ad oggi non ha mai avuto grandi occasioni (se non nel finale di gara) proprio oggi potrebbe arrivare la sua grande occasione.