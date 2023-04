Udinese-Cremonese / Focus sul migliore in campo: top class Samardzic

L'Udinese si gode il grande successo di ieri. Non perdere tutte le ultime sulla squadra bianconera e sul migliore in campo: il focus

L'Udinese si gode il successo maturato ieri pomeriggio contro la Cremonese di mister Andrea Sottil. Stiamo parlando di una grande partita da parte di una squadra che ha voglia di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. La vittoria oltre a restituire grande morale, riesce anche a dare una sveglia in vista di questi ultimi sette impegni ugualmente fondamentali. La classifica si è accorciata ancora di più dopo i risultati di ieri e di conseguenza bisogna lavorare match dopo match senza pensare troppo in là. Nel frattempo non possiamo altro che fare un focus sul miglior giocatore in campo ieri pomeriggio. Ecco come è andata la partita del talento serbo, ma nato in Germania: Lazar Samardzic.

Ieri è stata una vera e propria masterclass del centrocampista classe 2002. Da inizio fino a fine partita, nessuno è mai riuscito a fermarlo e dopo solo un minuto e cinquanta secondi aveva firmato il vantaggio per il team di Andrea Sottil. Un tiro di esterno / mezza punta davvero imparabile ed imprendibile per tutti i suoi avversari. Una di quelle giocate che sicuramente fa riflettere e da anche un punto sulla sua forza in campo. Non solo il gol, ma anche l'assist e tante altre belle giocate. Andiamo ad analizzarle.

Giocate degne di nota — La punizione calciata, con tanto di schema assieme a Sandi Lovric è una vera e propria gemma sulla partita. Tre finte che hanno disorientato la difesa avversaria e subito dopo una palla spettacolare da mettere solamente in rete da parte di Nehuen Perez. Una di quelle giocate che resta negli annali senza ombra di dubbio. Ad oggi Lazar è il giocatore che ha segnato più gol da fuori area ed assieme a lui troviamo gente del calibro di Messi e Grizmann. Un calciatore che è pronto per i palcoscenici più importanti.