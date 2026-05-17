L'Udinese e la Cremonese si sono date battaglia nel corso di questa sera, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le ufficiali
Una partita decisamente importante e che potrebbe scrivere moltissimo sul futuro del campionato non tanto dell'Udinese, quanto della Cremonese. Non perdiamo un secondo ed andiamo direttamente a leggere le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficialiUDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Arizala, Miller, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Buksa. All: Kosta Runjaic
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All: Marco Giampaolo
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