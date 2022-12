Udinese-Cremonese / Focus sul migliore in campo: una forza della natura

Il team bianconero continua a lavorare in vista dell'inizio del campionato. Non perdere il punto su uno dei giocatori più in forma di tutti

La società bianconera allenata da Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di un club che non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Proprio ieri pomeriggio è arrivata l'ennesima prova convincente in vista del via che sarà tra meno di una settimana. Tutti sono pronti e non vedono l'ora di tornare a fare sul serio, dopo una pausa mondiale che ci ha fatto divertire ma anche salire la nostalgia per le competizioni nazionali. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere nel dettaglio il focus sul migliore in campo.

Nonostante Tolgay Arslan abbia messo a referto un'incredibile doppietta, il miglior giocatore sul campo è Isaac Success. Il centravanti nigeriano ha sorpreso tutti e giocato una partita di incredibile livello sin dal primo minuto. Non è arrivato il gol (che sarebbe stato la ciliegina sulla torta), ma non possiamo dire che la sua partita non sia stata una delle migliori da quando è iniziata la pausa. Ricordiamo prima di tutto l'incredibile assist di tacco con cui ha propiziato il gol del momentaneo pareggio. Questa però è solamente una delle tante giocate funamboliche fatte dall'ex Granada.

Il numero dell'incontro — Il terzo gol dell'Udinese è clamoroso proprio per il lavoro che c'è dietro e questo lavoro viene completamente fatto dal nigeriano. Isaac riceve palla a centrocampo e dopo essersi liberato di un avversario si invola verso la porta, a trenta metri dall'estremo difensore si inventa una Ronaldo Chop per liberarsi dagli avversari e poi serve Beto che non deve fare altro che segnare. Success sul referto troverà scritto solamente un assist, ma sa benissimo di aver giocato una partita di valore indecifrabile. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul team bianconero. Ecco i voti assegnati ieri pomeriggio: le pagelle di Udinese-Cremonese <<<