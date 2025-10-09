News Udinese – Zaniolo punta alla Cremonese per affermarsi! Il punto

La pausa consentirà all’Udinese di far recuperare forma al suo numero 10, Nicolò Zaniolo , l’importante acquisto firmato il primo settembre, quasi alla scadenza del mercato estivo. L’ex giocatore del Galatasaray sta lavorando da quando è giunto a Udine per ritrovare il suo stato di forma ideale. Runjaic già immagina come sarà avere il suo calciatore al top come seconda punta, il ruolo che gli ha destinato. Alcuni giornali locali lo definiscono come "l’attaccante d’appoggio alla Thauvin" posizionato a destra, da rifornire in attesa delle sue giocate.

Finora, Zaniolo ha avuto successo in Coppa Italia, mentre il tiro da lontano al Mapei ha sfiorato il palo, prima del rigore guadagnato e successivamente annullato. Tutto ciò è avvenuto prima della grande occasione al 75′ contro il Cagliari, quando Zaniolo ha mirato alto a pochi passi dalla porta. Si è trattato di un errore insolito per l'ex Roma, non per quel calciatore che secondo il direttore tecnico Gianluca Nani “tornerà in Nazionale”, ma potrebbe essere stato condizionato da nervosismo (poiché era stato ammonito poco prima) o dalla fatica, prima di essere sostituito poco dopo.