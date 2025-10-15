La Cremonese si avvicina a grandi passi verso i prossimi incontri di campionato, la società grigiorossa sul suo cammino troverà l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Una sfida importante per il coach che vuole conquistare punti importanti in classifica e costruire un campionato che non porti ad una semplice salvezza. Passiamo a quelle che saranno le scelte del tecnico tedesco per l'attacco.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese | -5 alla Cremonese: Runjaic ha già scelto l’attacco titolare
udinese
News Udinese | -5 alla Cremonese: Runjaic ha già scelto l’attacco titolare
La Cremonese si avvicina a grandi passi e tocca a mister Runjaic fare il punto ed allestire una squadra di primissimo livello per il match
Sicuramente il club partirà da quella che è una certezza da inizio stagione e stiamo parlando di Keinan Davis. Il bomber inglese è il prescelto per il ruolo di centravanti, al suo fianco dovrebbe andarci Nicolò Zaniolo. Per l'italiano è arrivato il momento di riscattarsi dopo una prestazione deludente contro il Cagliari di mister Pisacane. Dalla panchina sia Iker Bravo che Bayo pronti per subentrare e dare una mano. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. L'Udinese ha un nuovo portiere: il punto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA