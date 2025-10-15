News Udinese | -5 alla Cremonese: Runjaic ha già scelto l’attacco titolare

Sicuramente il club partirà da quella che è una certezza da inizio stagione e stiamo parlando di Keinan Davis. Il bomber inglese è il prescelto per il ruolo di centravanti, al suo fianco dovrebbe andarci Nicolò Zaniolo. Per l'italiano è arrivato il momento di riscattarsi dopo una prestazione deludente contro il Cagliari di mister Pisacane. Dalla panchina sia Iker Bravo che Bayo pronti per subentrare e dare una mano. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. L'Udinese ha un nuovo portiere: il punto <<<