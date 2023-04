Udinese-Cremonese / Il top e il flop dell’incontro: Marino blinda Samardzic!

Si è conclusa da pochi minuti la sfida di campionato tra l'Udinese di Andrea Sottil e la Cremonese di Ballardini. Ecco il top ed il flop

L'Udinese oggi ha sorpreso tutti con una partita davvero clamorosa. Un primo tempo giocato alla perfezione e nessuna via di scampo lasciata agli avversari della Cremonese. Il 3-0 parziale ha indirizzato totalmente la partita e nella seconda frazione la partita è solo stata gestita e portata al termine fori del grande vantaggio. Sono tanti i dubbi che nascono e le domande che sorgono dopo questo incontro. Se i bianconeri avessero giocato sempre in questo modo chissà dove si troverebbero adesso in classifica. Sfortunatamente non possiamo saperlo e di conseguenza ci consoliamo andando a vedere il top ed il flop di giornata. Ecco chi ha meravigliato e chi invece ha deluso.

Il giocatore che più di tutti si merita la corona come migliore in campo nel corso di questo pomeriggio è senza ombra di dubbio Lazar Samardzic. Il nazionale serbo non ha sbagliato nulla dal primo fino all'ultimo minuto e si prende a tutti gli effetti questo premio. La sua partita inizia subito in maniera clamorosa con una rete quasi da calcetto di mezza punta e mezzo esterno che bacia il palo e si deposita alle spalle di Carnesecchi. Come se non bastasse, quella è solo la prima magia di giornata. Dopo qualche minuto riesce a mettere una punizione perfetta nel mezzo e Nehuen Perez deve solo spingerla dentro. Quella odierna è una partita sontuosa e speriamo il direttore Marino riesca a mantenerlo in bianconero. Passiamo al flop.

Il peggiore in campo — Oggi è impossibile dare un premio per il peggiore in campo. Tutti i giocatori scesi sul terreno con la casacca bianconera sulle spalle hanno onorato la maglia dal primo all'ultimo minuto e si sono assolutamente meritati la vittoria finale. Anzi, facciamo delle menzioni d'onore a Nehuen Perez e Kingsley Ehizibue che a loro volta avrebbero meritato il premio come top di giornata. Restando in tema partita, non perdere tutti i voti assegnati ai bianconeri. Ecco le pagelle di Udinese-Cremonese <<<