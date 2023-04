Calciomercato Udinese – Futuro già scritto? / Samardzic e le tante seguaci

Il giocatore serbo ha un futuro scritto ed ecco tutte le possibili squadre che potrebbero assicurarsi il contratto del prossimo crack

L'Udinese sta lavorando sia per il presente che per il futuro in vista di un vero e proprio finale di stagione che si prospetta scoppiettante. Ad oggi la società ha grande voglia di fare la differenza sotto tutti i punti di vista, ma queste ultime prestazioni hanno buttato al vento la grande partenza e soprattutto le possibilità di poter coronare il sogno Europa. Adesso si avvicina un'estate parecchio difficile in cui bisognerà fare il possibile per mantenere in quel di Udine tutti i calciatori più importanti. Per un talento nello specifico sembra esserci la coda fuori dalla porta bianconera. Ecco le ultime sul centrocampista Lazar Samardzic.

Il centrale di centrocampo o anche trequartista all'occorrenza ha colpito molte società con le sue giocate e soprattutto con le sue qualità. La prima su tutte (non è un mistero) è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo il match di campionato nello scorso novembre fu proprio Luciano Spalletti a comunicare il suo interesse per il talento classe 2002. Le parole del tecnico di Certaldo furono eloquenti e sicuramente anche piene di sincerità, visto che ha identificato in Lazar il sostituto perfetto del polacco Piotr Zielinski. Come detto in precedenza non c'è solo il Napoli, ma anche altre società a fare follie per il cartellino.

Le altre squadre — Oltre il Napoli troviamo un altro team del nostro campionato pronto a fare follie: i rossoneri di Stefano Pioli. La società gestita dalla famiglia Pozzo ha già fatto il suo prezzo per il cartellino del serbo. Per poterlo strappare al team del Friuli Venezia Giulia ci vorranno ben 25 milioni di euro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dopo che ha parlato una delle cariche più importanti di tutto il club. Ecco il punto sulla società bianconera e soprattutto sui prossimi movimenti possibili di mercato. Le parole di Marino <<<