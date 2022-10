Cremonese-Udinese | Eletti il TOP e il FLOP del match: sei d’accordo?

L'Udinese butta letteralmente nel cestino una grandissima opportunità. Sono decisamente 2 punti persi e non 1 guadagnato . I bianconeri scendono in campo con poche idee . Sono prevedibili, creano poco e sprecano troppo. Al termine del tempo regolamentare la nostra redazione, come sempre, ha premiato il TOP e il FLOP del match. Cominciamo subito.

E il FLOP?

Il fatto che un difensore abbia vinto il premio come TOP fa capire molte cose. Lì davanti qualcosa non ha funzionato. Questa volta si è rivelata sbagliata la decisione di Sottil di schierare Beto a 15 minuti dalla fine. Il gigante portoghese doveva scendere in campo prima ma sono tutti bravi a parlare a giochi fatti. Incredibile ma vero, questa volta il FLOP è stato Deulofeu. Corre tanto ma spesso corre a vuoto. E' una trottola che non lascia punti di riferimento agli avversari ma non si rivela mai pericoloso. L'occasione più grande ce l'ha avuta al 93esimo minuto. Samardzic si fa almeno 60 metri palla al piede, arriva al limite dell'area e serve sui piedi di Deulofeu un assist d'oro su un piatto d'argento. Lo spagnolo, completamente solo davanti a Carnesecchi, carica il destro e si divora clamorosamente il gol della vittoria sparando il pallone in curva. Che peccato. Ma non finisce qui. Ecco tutte le pagelle, senza filtri, della nostra redazione <<<