Cremonese-Udinese | Highlights e commento LIVE del match

Che Cremonese-Udinese abbia inizio. L'esodo dei tifosi bianconeri è una cosa meravigliosa che fa bene agli occhi e al cuore. Sono più di 2 mila i friulani che in massa si trovano allo stadio per stare vicino alla squadra. E' tutto pronto! Ecco le formazioni ufficiali. Per l'ennesima volta, fuori Beto. Success scende in campo dal primo minuto. Panchina anche per Makengo e Samardzic. Dentro Lovric e Arslan.