Cremonese-Udinese / Le formazioni ufficiali: dentro Lovric e Success

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Oggi arriva la sfida del riscatto, un match che non si può sbagliare per potersi rilanciare in classifica. Dall'altra parte del campo ci sarà la Cremonese di mister Alvini ancora a caccia della prima vittoria nella massima serie del calcio italiano. L'Udinese sa che quello di oggi è l'ultimo treno che passa per poter rimanere attaccato all'alta classifica. Mister Andrea Sottil, infatti, ha messo in campo la squadra più in forma possibile sotto tutti i punti di vista. Ecco quali sono i ventidue giocatori titolari e che si daranno battaglia sul campo da gioco di Cremona.

Le scelte dei due mister

I bianconeri non sorprendono ed anzi Andrea Sottil mette in campo i giocatori che hanno portato l'Udinese in alto per cercare di tornare a vincere. Salvo l'assenza di Becao ci sono tutti i titolari delle vittorie più importanti. Dal primo minuto Isaac Success con un Beto che è pronto per fare la differenza nella seconda frazione quando le squadre saranno più lunghe. A centrocampo i ballottaggi sono stati vinti dalla coppia Sandi Lovric e Tolgay Arslan. Jean Victor Makengo e Lazar Samardzic pronti ad entrare e spaccare in due un match che potrebbe essere chiuso anche a poco dalla fine. Mister Alvini, invece, si affida ancora al talento di Cyriel Dessers nonostante il rigore sbagliato contro la Sampdoria che potrebbe pesare tantissimo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le dichiarazioni di Sandi Lovric nel prepartita. Ecco le sue parole <<<