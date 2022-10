Cremonese-Udinese, Sottil nel pre-partita: “L’aspetto mentale conta molto”

Sottil ha risposto alle domande dei giornalisti nel pre-partita del match contro la Cremonese ultima in classifica: le dichiarazioni

Redazione

Come si legge sul sito ufficiale dell'Udinese, mister Sottil ha risposto alle domande dei giornalisti prima del calcio d'inizio tra Cremonese e Udinese. Apre le danze parlando di quanto sia importante l'aspetto mentale: "è basilare se non principale". Il tecnico bianconero si è soffermato sul grande lavoro svolto dalla squadra nel concentrarsi sull'avversario di volta in volta e "in questo caso (c'è) la Cremonese. Dobbiamo stare concentrati sul presente che fa la differenza”. Sarà una partita facile?

Assolutamente no. La Cremonese è ultima in classifica e proprio per questo motivo ha bisogno di fare punti. Sottil vuole che i suoi ragazzi giochino “una partita da grande squadra nel senso di essere ordinati e lucidi nella scelta, determinati a vincere”.

Non è mancata una piccola parentesi su Becao e su quanto il difensore brasiliano sia “un giocatore importante". Sottil però ha puntualizzato che "chi sta scendendo in campo è altrettanto bravo. Sono sicuro che i ragazzi faranno una grande performance difensiva". Dalla difesa passiamo direttamente al centrocampo e il tecnico bianconero aggiunge che i centrocampisti che vedremo oggi in campo "sono scelti per tante motivazioni, non solo perché non c’è Becao”. Infine Sottil non poteva non fare un apprezzamento sui tifosi dell'Udinese.

“I tifosi friulani sono molto passionali e attaccati alla squadra" - prosegue Sottil - "C’è grande entusiasmo in città per i risultati prestigiosi ottenuti e non mi meraviglia questo esodo massiccio qui a Cremona". Sono oltre 2000 i tifosi friulani a Cremona! Per concludere, il tecnico bianconero ha sottolineato quanto sia importante "la simbiosi tra squadra e pubblico" - prosegue - "è fondamentale per raggiungere obiettivi importanti”. Nel frattempo, sono uscite le formazioni ufficiali!