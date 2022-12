Cremonese-Udinese 1-3 | Highlights: autogol Beto, doppietta di Arslan!

Mister Sottil ha già diramato le formazioni ufficiali di questo Cremonese-Udinese. A breve il calcio d'inizio. Rimani con noi per seguire il match e avere tutte le informazioni LIVE sull'ultima amichevole prima dell'inizio della seconda metà del campionato.

Partita cominciata in perfetto orario con l'Udinese che attacca da destra verso sinistra.

Occasione da gol : Al quinto minuto la Cremonese si rende immediatamente pericolosa ma Marco Silvestri risponde "presente" alla chiamata deviando la sfera in calcio d'angolo. Una parata con i piedi per niente banale.

Occasione da gol: Dopo due minuti anche l'Udinese squilla alla porta della Cremonese. Il solito Pereyra per poco non sorprende Carnesecchi con un tiro a giro che è uscito di pochi centimetri.

GOL Cremonese : al 12esimo minuto una sfortunata deviazione di Beto mette fuori dai giochi Silvestri che non può fare nulla per impedire il vantaggio della neo promossa.

Occasione da gol : Pereyra non molla e sfiora immediatamente il gol del pareggio. L'Udinese c'è e come!

GOL UDINESE: Tacco di Success in area di rigore per Beto che serve un pallone d'oro su un piatto d'argento ad Arslan che non deve fare altro che metterla dentro. Che azione! Che Gol! Che reazione!