Cremonese-Udinese / Le formazioni ufficiali: tornano i titolarissimi

Il team allenato da Andrea Sottil è pronto per scendere in campo in vista dell'ultimo incontro amichevole prima della ripresa del campionato. Oggi si va in trasferta, più precisamente a Cremona dove ci sarà la partita con la squadra del capoluogo lombardo: la Cremonese. Un ottimo banco di prova, visto che qualche mese fa con il pubblico presente, l'Udinese non è riuscito ad andare oltre uno scialbo 0-0. Oggi ci sarà la chance per prendersi una piccola rivincita. Anche se sappiamo che questo match non assegna i tre punti, resta importante per ritrovare continuità in vista della seconda parte di stagione che partirà subito fortissimo. Nel frattempo non perdere tutte le ultime sulla squadra bianconera e soprattutto le scelte dei due tecnici in vista del calcio d'inizio. Ecco chi partirà dal primo minuti: le formazioni ufficiali di Udinese e Cremonese.