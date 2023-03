Notizie Udinese | La crescita di Ehizibue: altra scommessa vinta da Marino

Il direttore Marina si sarà sfregato le mani durante il match coi rossoneri di sabato sera alla Dacia Arena. Con i Campioni d'Italia, Kingsley Ehizibue ha trovato la seconda rete con la sua nuova maglia segnando e trovando il definitivo 3-1. L’esterno ex Mainz, dopo un periodo di difficoltà, si sta dimostrando l'ennesimo talento messo in mostra dal club bianconero, tra le migliori società in Europa nello scoprire e valorizzare giovani promesse .

Arrivato in sordina, Ehizibue ha saputo giocarsi le sue chance nei momenti giusti e ora può essere considerato un titolare di questa squadra. Il suo rendimento sulla corsia di destra, con una crescita importante anche dal punto difensivo dopo le prime uscite, ha permesso anche a Pereyra di tornare nel suo ruolo principe, quello di mezz'ala, dove può accendere la luce con più facilità e essere più incisivo in zona rete.

La conferma di Samardzic

Nella notte del primato di Zlatan Ibrahimovic in Udinese-Milan, merita una menzione speciale anche Lazar Samardzic. Se infatti il gol di Ehizibue spicca perché una novità, la prestazione del numero 24 bianconero è la conferma del suo talento. Per chi è ancora scettico sul suo potenziale, il tedesco è arrivato a quota 3 gol e 3 assist in campionato. In questa edizione della Serie A è il più giovane ad esserci riuscito, come riportato da Opta.