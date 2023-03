Udinese | Marino: “Con Sottil sintonia totale. Becao difficile rinnovi”

Il direttore dell'area tecnica, punto fermo dei bianconeri, è stato ospite del consueto appuntamento del lunedì Udinese Tonight

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino è stato ospite del consueto appuntamento del lunedì di Udinese Tonight. Il numero due del club bianconero ha iniziato parlando del momento positivo dei friulani, reduci da due vittorie consecutive: "dopo la partita con il Bologna sembrava un periodo di grandissima crisi ma, quando sono venuto qui in trasmissione, vi avevo detto che, per le qualità che abbiamo, e così è stato. Se si finisce di parlare di crisi per una squadra che per numero di sconfitte è la quarta in serie A, di meglio solo Lazio, Napoli e Juve, non è corretto. L’Udinese ha sempre offerto la prestazione, 14 punti in 11 partite non sono numeri di una squadra in crisi"

Dopo la Spezia è arrivata la reazione, da cosa è scaturita?

"La sfuriata di Sottil è arrivata nel modo giusto e nel momento giusto. Il nostro tecnico ha capito che gli avversari avevano studiato il nostro modo di giocare e ha studiato delle tattiche per mandare fuori strada gli allenatori, proprio come ad Empoli: ha analizzato meticolosamente l’avversario, capendo in anticipo tutte le caratteristiche della formazione di Zanetti e le ha annientate. Quando hai una differenza reti positiva dimostra che siamo una squadra da alta classifica”.

Cosa ne pensa delle parole di Mancini su Pafundi?

"Io condivido molto le sue parole. Vi svelo un retroscena: ho iniziato a parlare con Gravina un anno e mezzo fa sul progetto Pafundi. Ha molti margini di miglioramento ma ha delle qualità che ne fanno un top player potenziale di grandissimo livello. Noi dell’Udinese applaudiamo alle parole ed al progetto di Mancini. Presto si potrà esprimere al meglio, è un grandissimo patrimonio e sottolineo nuovamente che fa bene il nostro c.t. a puntare su di lui. In Nazionale gode della stessa stima che gode a Udine”.

Una parola sulla mancata convocazione di Silvestri?

“Se il progetto Pafundi mi piace molto e lo condivido, su Silvestri devo dire che sono un po’ meravigliato. Vedere altri portieri e non lui mi dispiace molto perché sono convinto che sia in Serie A, per rendimento, il secondo o terzo portiere e meritava sicuramente una convocazione. Nessuna polemica, questo è solamente il mio giudizio”.

Le parole di Marino — Il rinnovo di Success fino al 2026?

“Sul rinnovo ci stavamo lavorando da molto tempo. È un giocatore che ha caratteristiche uniche dal punto di vista della protezione della palla e sul giocare spalle alla porta, reggendo molto bene l’urto dei difensori avversari. Ha una tecnica importante ed è grande amico di Beto, si sono affiatati molto in questo periodo. Inoltre il lavoro di Isaac permette di far segnare anche i centrocampisti con i loro inserimenti”.

Una spiegazione sulle componenti che determinano il mercato:

“Le nostre strategie di mercato sono molto meditate ed attente. Oggi dire chi sarà venduto è difficile, non lo so io e non lo sa la Società perché ci sono davvero molte variabili nel calciomercato, le cose possono cambiare da un giorno all’altro. Becao stiamo cercando di trattenerlo e rinnovarlo, ne stiamo parlando ma al momento la trattativa non decolla”.

Al termine della trasmissione, una parola sul futuro di Andrea Sottil:

“Per la verità Sottil ha fatto un grandissimo lavoro al primo anno di Serie A, conosce il contesto, è amato da tutti e con lui c’è sintonia totale. Io non vedo motivi per cui la Società non debba esercitare l’opzione. I tifosi possono stare tranquilli.”

