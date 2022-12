News Udinese / Criscitiello fa il punto: “Samardzic verrà valutato in estate”

La squadra bianconera continua ad allenarsi in vista dei prossimi impegni amichevoli. La squadra scenderà in campo sabato pomeriggio contro il West Ham in una Dacia Arena a festa. Non tutti i giocatori, però, riusciranno ad essere presenti. Sono ancora tanti i talenti ai box per via degli infortuni rimediati nelle prime quindici giornate del nostro campionato. Campionato che è iniziato nei migliori dei modi per i friulani. Di questo ha parlato Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e di Udinese Tv, che ha anche analizzato il futuro di alcuni giocatori bianconeri come Samardzic, Becao e Pafundi ai microfoni di Radio Kiss Kiss.