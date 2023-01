Udinese | Cristo Gonzalez vicino al ritorno: imminente l’addio allo Sporting

Potrebbe terminare anzitempo il prestito di Cristo Gonzalez allo Sporting Gijon : l'attaccante ha dato segnali di malcontento, in particolare dopo la panchina di venerdì sera contro il Levante. Il giocatore, di cui il cartellino è proprietà dell'Udines e (il suo contratto con il club friulano scade nel 2024) ha espresso il proprio pensiero in un post enigmatico pubblicato su Instagram dopo la gara con il Levante, salvo poi fare dietrofront. In una prima storia c'era una clip dei festeggiamenti del suo gol a Malaga, dove si è portato una mano all'orecchio. Un gesto che non è passato inosservato ai tifosi rojiblancos. Cristo non è a suo agio nel nuovo ruolo che sta interpretando nella squadra e ora pensa a una soluzione drastica.

La situazione

In sala stampa, praticamente nello stesso momento in cui Cristo condivideva la prima fotografia sui social, Abelardo, allenatore degli iberici, parlava così di lui: "Non mi è venuta in mente la possibilità che Cristo se ne vada. Lo Sporting è la squadra in cui ha giocato più minuti e ha prodotto i numeri migliori. Non so se vuole andarsene, se ha parlato con la società". Con lo Sporting Gijon ha disputato 19 gare segnando 5 reti in questa stagione. In caso di nuovo trasferimento, dovrebbe rientrare a Udine e cercare nuova squadra.